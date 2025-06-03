«Роскосмос» развернет сеть спутников для управления беспилотниками в Арктике

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что Россия развернет более 100 спутников для управления беспилотниками. По его словам, они обеспечат их работу в том числе в зоне Арктики.

«В России несколько сот тысяч сейчас дронов в разном назначении используются, и каждый год происходит прирост. И для того, чтобы, например, в Арктике была постоянная связь, мы разворачиваем высокоэллиптическую систему "Экспресс-РВ"»,— сказал Дмитрий Баканов на конференции ЦИПР-2025 (цитата по ТАСС).

Глава госкорпорации также рассказал, что нацпроект по освоению космоса предусматривает запуск 886 спутников широкополосного интернета компании «Бюро-1440». Россия также намерена запустить 50 спутников, используемых для наблюдения Земли с орбиты.

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