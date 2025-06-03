Telegram рассказал о масштабном обновлении мессенджера

Мессенджер Telegram рассказал пользователям о деталях очередного обновления. Теперь пользователи смогут обрезать голосовые сообщения перед отправкой, присылать фотографии в улучшенном качестве и общаться с Telegram-каналами, используя личные сообщения.

Функция личных сообщений предполагает, что пользователям доступна беседа с администраторами и владельцами Telegram-каналов. Авторы контента могут включить этот режим, чтобы общаться с подписчиками, не раскрывая при этом свои контактные данные. Сообщения от подписчиков будут отображаться в отдельном окне, не пересекаясь с личными чатами.

«Чтобы отправить личное сообщение каналу, откройте его и нажмите на значок сообщения в нижней панели. Чтобы включить личные сообщения в своем канале, перейдите в Настройки канала > Сообщения каналу»,— пояснили на сайте Telegram. Для ограничения информационного потока автор контента может установить плату за каждое входящее сообщение.

Чтобы обрезать голосовое сообщение перед отправкой, следует переместить метки начала и окончания. Таким образом пользователю не придется удалять неудачные дубли и перезаписывать сообщение. Обновление настроек качества фото касается возможности выбора «высокого разрешения». Если раньше изображение автоматически сжималось для экономии трафика, теперь при выборе опции «Отправить в высоком качестве» можно добиться HD-формата. Для загрузки такого фото потребуется менее 0,5 Мб трафика.

Еще одно обновление связано с оформлением опросов — в них можно будет добавить до 12 вариантов ответа. Кроме того, пользователи смогут сохранять результаты опросов во вкладке «Избранное», чтобы поделиться ими в других чатах.