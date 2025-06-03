Латвия впервые избрана непостоянным членом Совбеза ООН

Генассамблея ООН избрала ДР Конго, Либерию, Бахрейн, Колумбию и Латвию непостоянными членами Совета Безопасности на 2026–2027 годы, передают корреспонденты «РИА Новости» и ТАСС. Эти страны сменят Алжир, Гайану, Республику Корею, Сьерра-Леоне и Словению, срок полномочий которых истекает 31 декабря 2025 года.

Непостоянные члены Совбеза избираются путем тайного голосования. Для победы необходимо набрать как минимум две трети голосов делегатов Генассамблеи ООН.

Латвия прежде никогда не была в Совбезе ООН. Колумбия избиралась непостоянным членом структуры ООН семь раз, ДР Конго — дважды, Бахрейн и Либерия — по одному разу.

Совет Безопасности состоит из 15 членов, 5 из которых — постоянные (Россия, Великобритания, США, Франция, Китай). Остальные избираются каждый год группами по пять стран. На 2025–2026 годы непостоянными членами остаются также Греция, Дания, Пакистан, Панама и Сомали.

Лусине Баласян