Авиакомпания Red Wings сменила руководителя второй раз за год

Исполняющим обязанности управляющего директора — руководителя эксплуатанта авиакомпании Red Wings стал Александр Лебедев, сообщила «Ъ» пресс-служба перевозчика. На должности он сменил Владимира Камынина, который возглавлял Red Wings c июля 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Во главе авиакомпании Александр Лебедев займется стратегическим развитием и увеличением парка авиаперевозчика с опорой на пассажирские самолеты российского производства»,— уточнила пресс-служба Red Wings. Там также уточнили, что ранее господин Лебедев работал в государственных и коммерческих структурах. На руководящие должности в Red Wings он пришел в 2022 году.

В июле 2024 года «Ъ» писал, что у авиакомпании Red Wings может появиться управляющая компания и новый совет директоров. В том же месяце гендиректор Евгений Солодилин покинул пост. Должность управляющего директора перевозчика тогда занял Владимир Камынин.

Подробнее — в материале «Ъ» «Часы перед "Рассветом"».