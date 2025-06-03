На Крымском мосту возобновили движение транспорта

Движение транспорта восстановлено на Крымском мосту. Об этом в 17:42 мск сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

По состоянию на 18:00 мск в очереди со стороны Тамани находилось 150 автомобилей, со стороны Керчи — 250 автомобилей. Время ожидания в пробке составляет около часа.

О перекрытии движения на мосту стало известно сегодня в 15:23 мск. Причины введения ограничений не уточнялись. Информация о воздушных угрозах в регионе не поступала.