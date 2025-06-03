Каждый четвертый платеж россияне совершают альтернативными методами

По результатам проведенного экспертами СберАналитики исследования выяснилось, что за год объемы платежей альтернативными методами в России выросли на 16%. Данные были представлены на собственной сессии Сбера «Технологии: от визионерства к реальности» в ходе XI Международного форума бизнеса и власти «Неделя Российского Ритейла — 2025».



К альтернативным методам оплаты эксперты отнесли «оплату улыбкой», QR-кодом или смартфонами с помощью NFC. Чаще всего такие методы выбирают москвичи (24,6%), жители Московской (25%), Свердловской (24,3%) областей, Татарстана (24,5%) и Ханты-Мансийского автономного округа (24,5%).

Пока самыми популярными из альтернативных способов оплаты остаются оплата QR-кодом и смартфонами с помощью NFC — их доли составляют соответственно 13,5% и 9,2%. При этом оплата QR-кодом по сравнению с январем-апрелем 2024 года, выросла на 30%, оплата NFC осталась на сопоставимом уровне.

В сегменте QR-кодов наиболее активны Москва (16,1%), Кабардино-Балкария (16%), Московская область (15,6%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (15,5%). Среди оплаты смартфоном в одно касание лидирует Дальний Восток: Сахалинская область (13%), Чукотский автономный округ (12,9%), Приморский и Камчатский край (11,4%).

Альтернативные способы оплаты чаще используют люди от 18 до 44 лет. У них на данный способ оплаты приходится больше четверти объема трат. QR-код преимущественно выбирает молодежь в возрасте от 18 до 24 лет: этот способ занимает у них около 16% от общих трат. Россияне в возрасте от 35 до 44 лет демонстрируют наибольшую долю расходов через оплату с помощью NFC— около 12%.

Мужчины чаще используют альтернативные методы оплаты — их доля составляет 26%, против 19% у женщин. Особенно активно мужчины оплачивают покупки через устройства.

Исследование подготовлено с помощью аналитической панели «Мониторинг экономики регионов».