Асфальт положили на трамвайные рельсы в центре Нижнего Новгорода

Рабочие заасфальтировали участок трамвайных путей на пересечении улиц Октябрьской и Алексеевской в Нижнем Новгороде. Несколько дней назад на этом месте велись работы по перекладке путей.

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«Ъ-Приволжье» направил запрос в правительство региона с просьбой пояснить, зачем это было сделано, продолжится ли ремонт путей и что будет с асфальтом, аккуратно уложенными на пути.

Как писал «Ъ-Приволжье», менять трамвайные пути на участке Октябрьской улице от Большой Покровской до Алексеевской начали 12 мая, работы планируется завершить за три месяца. Модернизацию трамвайной сети в Нижнем Новгороде проводят в рамках концессионного соглашения с ООО «Экологические проекты» (дочернее предприятие АО «Корпорация развития Нижегородской области»). Общая стоимость проекта, включая закупку 170 трамваев, оценена в 51,3 млрд руб. Завершить модернизацию необходимо к концу 2026 года.