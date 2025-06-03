В РГАТУ прокомментировали планируемый снос общежития

В Рыбинске после 1 сентября будет закрыто общежитие РГАТУ им. Соловьева на улице Румянцевской, 60. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в вузе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз комнаты в общежитии на улице Свободы после ремонта

Фото: РГАТУ имени П.А. Соловьева Эскиз комнаты в общежитии на улице Свободы после ремонта

Фото: РГАТУ имени П.А. Соловьева

Ранее в министерстве социальных коммуникаций сообщили о планируемом сносе общежития в связи с планами по строительству кампуса «Меркурий».

«Здание общежития, а также столовая и хозблок, попадают в пятно застройки кампуса мирового уровня "Меркурий". Соответственно, предстоит масштабная и продолжительная работа по списанию строений для последующего демонтажа. В это время объекты будут отключены от ресурсов, и использовать их не представляется возможным»,— прокомментировал проректор по инфраструктурному развитию и управлению кампусом Сергей Головкин.

Вместе с тем до 1 сентября в общежитии на Румянцевской будут жить студенты и из другого общежития вуза, расположенного на улице Свободы. Здание на Свободы планируют капитально отремонтировать. Объем финансирования составит почти 230 млн руб. Завершатся работы в конце 2026 года.

«Сейчас в здании душевые только на одном этаже, в проекте они предусмотрены на каждом. Будут расширены помещения кухонь, установлена дополнительная мебель, чтобы обеспечить полноценную зону питания. Появятся зоны отдыха. При ремонте комнат запланированы интересные дизайнерские решения. Замене подлежат все инженерные системы, будет утеплен фасад»,— рассказали в пресс-службе РГАТУ о ремонте здания на улице Свободы.

В связи с тем, что с 1 сентября 2025 года оба общежития вуза будут закрыты, для студентов ищут места в других общежитиях города. С этой целью университет обратился за содействием в областное правительство.

«Окончательные данные по количеству необходимых мест будут известны после проведения приемной кампании и зачисления иногородних студентов первого курса»,— уточнили в пресс-службе.

Алла Чижова