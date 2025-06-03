На Крымском мосту возобновили движение транспорта
Движение автомобилей на Крымском мосту возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Информация о том, что движение по мосту временно перекрыто, появилась около 15:23 мск. Причины введения ограничений не сообщаются, информации о каких-либо воздушных угрозах не поступало.
Сейчас на мосту со стороны Тамани находится 150 транспортных средств. Со стороны Керчи — 250 автомобилей.