На Крымском мосту возобновили движение транспорта

Движение автомобилей на Крымском мосту возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Информация о том, что движение по мосту временно перекрыто, появилась около 15:23 мск. Причины введения ограничений не сообщаются, информации о каких-либо воздушных угрозах не поступало.

Сейчас на мосту со стороны Тамани находится 150 транспортных средств. Со стороны Керчи — 250 автомобилей.

Алина Зорина