Жителей Крыма предупредили о «вражеской активности» и «информационной атаке»

Жителям Крыма следует доверять только официальным источникам информации, напомнил советник главы региона Олег Крючков. По его словам, это необходимо, так как полуостров находится под атакой.

Крючков написал в Telegram-канале, что «параллельно с вражеской активностью у берегов Крыма» также ведется «атака информационная». Сегодня «в информационное поле вбрасывается много лжи», заявил советник главы Крыма, не уточнив, о чем именно идет речь.

«Соблюдаем информационную гигиену»,— призвал господин Крючков.

Во вторник движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрывали дважды.