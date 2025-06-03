Крымский мост закрывают второй раз за сутки

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщили в оперштабе РК. «Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности»,— говорится в официальном Telegram-канале организации.

Движение автомобилей на мосту перекрывали сегодня утром после 6:00, оно было ограничено более трех часов. Причины остановки официально не назывались. Ряд новостных Telegram-каналов и военблогеров сообщали о том, что транспортный объект был атакован.

Советник главы Крыма Олег Крючков призвал граждан соблюдать информационную гигиену. «Параллельно с вражеской активностью у берегов Крыма в акватории Черного моря идет и атака информационная. В информационное поле вбрасывается много лжи. Соблюдаем информационную гигиену, доверяем только официальной информации»,— написал господин Крючков в своем Telegram-канале.

Александр Дремлюгин, Симферополь