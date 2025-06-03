В Ростовской области открылись 27 пунктов проката вещей для новорожденных

В 20 городах и районах Ростовской области открылось 27 пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

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В пунктах можно взять на прокат кроватки, пеленальные столики, коляски-трансформеры и прогулочные коляски, манежи, стульчики для кормления, автокресла, ходунки и ванночки. Всего для открытия пунктов из областного бюджета выделили около 70 млн руб. Отмечается, что мерой поддержки в 2025 году могут воспользоваться 1,5 тысячи донских семей.

Как сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе правительства, пункты проката открыли в Белокалитвинском, Зерноградском, Красносулинском, Октябрьском, Сальском, Семикаракорском, Целинском, Цимлянском районах, а также в Азове, Волгодонске, Гукове, Донецке, Звереве, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Новошахтинске, Таганроге, Шахтах и Батайске.

Константин Соловьев