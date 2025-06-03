«Леста Игры» заявила о поддержке бойцов на СВО

Разработчик компьютерных игр и правообладатель Wargaming в России компания «Леста игры» продемонстрировала благодарности за поддержку военной операции на Украине. Ранее суд признал экстремистами и запретил деятельность руководителей компаний Виктора Кислого и Малика Хатажаева.

«Несмотря на все наши достижения, в инфополе вокруг "Леста Игры" все чаще появляются комментарии, о том, что мы "не обозначили свою позицию" в конфликте России и Украины. Многие рассуждают о том, что компания Wargaming открыто собрала и передала более $1 млн в украинский фонд United24, финансирующий ВСУ, в то время как "Леста" не заявила публично о поддержке ВС РФ»,— сообщила пресс-служба «Леста игры» в Telegram.

Компания заявила, что не поддерживала военную операцию на Украине в том числе из-за лицензионных рисков и угрозы санкций. «Леста игры» также опубликовала благодарственные письма, которые разработчику выдали в том числе зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, командир бригады «БАРС—Курск» Игорь Чечулин и начальник инженерных войск генерал-майор Бахтияр Набиев. Часть из них предназначены Малику Хатажаеву, которого суд ранее признал экстремистом.

Таганский суд Москвы 3 июня удовлетворил иск Генпрокуратуры «о запрете деятельности объединения в связи с осуществлением экстремистской деятельности» в отношении владельца Wargaming Виктора Кислого и «Леста игры» Малика Хатажаева. 100% долей их компаний в России обращены в доход государства. Источник «Ъ» в правоохранительных органах сообщил, что решение суда не распространяется на группу компаний «Леста» и не повлечет прекращения работы «Мир танков» (World of Tanks), «Мир кораблей» (World of Warships) и Tanks Blitz.