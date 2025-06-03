Власти Москвы запустили бесплатный чек-ап по выявлению рака ЖКТ

В московских поликлиниках и эндоскопических центрах с 3 июня начали проводить бесплатный чек-ап для профилактики рака ЖКТ, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова. Направления на исследования теперь автоматически открываются в ЕМИАС для москвичей, не проходивших гастро- и колоноскопию в течение последних нескольких лет. До сих пор подобные направления выдавались только по назначению врача после диагностики.

«Заболевания желудочно-кишечного тракта длительное время развиваются бессимптомно, и долгие годы могут себя никак не проявлять,— пояснила Анастасия Ракова.— При этом четко понимая возраст, в котором болезни могут дебютировать, мы предлагаем москвичам не ждать каких-либо симптомов, а пройти обследование превентивно и бесплатно».

Проект по профилактике рака ЖКТ властям Москвы предложило реализовать Московское онкологическое общество. В рамках чек-апа жители смогут пройти в том числе экспресс-тестирование на наличие хеликобактер пилори.

Все процедуры, пояснили в мэрии Москвы, выполняются с использованием современного оборудования и проходят для пациентов «максимально комфортно». «Гастроскопия в поликлинике проводится под местной анестезией и занимает не более 30 минут,— сказали там.— Гастро- и колоноскопия в эндоскопическом центре — под мягкой седацией; общее время пребывания в медучреждении не превышает двух часов. Если выявлена патология, врач-терапевт или врач общей практики оперативно свяжется с пациентом и назначит лечение».

Полина Мотызлевская