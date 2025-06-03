Лучший бомбардир российского футбола, нападающий «Акрона» Артем Дзюба будет играть в следующем сезоне под 22-м номером. Об этом сообщает Telegram-канал тольяттинского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Форвард поблагодарил румынского легионера Йонуца Неделчару за то, что уступил ему право выступать в футболке с 22-м номером. Под ним он выходил на поле во многих матчах в составе сборной России, «Зенита» и «Спартака».

На прошлой неделе Артем Дзюба продлил контракт с «Акроном» на один сезон. В минувшем сезоне он сыграл 22 матча в Российской премьер-лиге (РПЛ) в которых забил девять мячей и отдал семь результативных передач. В Кубке России нападающий провел две игры и отметился одним голом.

Андрей Сазонов