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Лучший бомбардир российского футбола Артем Дзюба остается выступать за «Акрон»

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба продлил контракт с «Акроном» на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского футбольного клуба.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Артем Дзюба является лучшим бомбардиром российского футбола, достигнув этого статуса, выступая за «Акрон». В минувшем сезоне он сыграл 22 матча в Российской премьер-лиге (РПЛ) в которых забил девять мячей и отдал семь результативных передач. ВКубке России нападающий провел две игры и отметился одним голом.

Андрей Сазонов

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