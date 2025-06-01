Лучший бомбардир российского футбола Артем Дзюба остается выступать за «Акрон»
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба продлил контракт с «Акроном» на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского футбольного клуба.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Артем Дзюба является лучшим бомбардиром российского футбола, достигнув этого статуса, выступая за «Акрон». В минувшем сезоне он сыграл 22 матча в Российской премьер-лиге (РПЛ) в которых забил девять мячей и отдал семь результативных передач. ВКубке России нападающий провел две игры и отметился одним голом.