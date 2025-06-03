В Ярославле заработал мобильный интернет

В Ярославле возобновилась работа мобильного интернета. Об этом сообщают СМИ и местные жители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в регионе работа мобильного интернета была ограничена в связи с угрозой БПЛА. В результате более суток жители региона существовали без возможности выхода в интернет с мобильных устройств.

«На территории Ярославской области снижение скорости мобильного интернета и мобильной связи производится в зависимости от оперативной обстановки при угрозе атаки БПЛА»,— прокомментировали в министерстве региональной безопасности.

Алла Чижова