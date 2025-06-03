Электроснабжение в Мелитополе и Бердянске восстановлено

Электроснабжение в Мелитополе и Бердянске Запорожской области восстановлено, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Перед этим аварийное отключение произошло в 457 населенных пунктах региона из-за массированных атак ВСУ.

Губернатор уточнил, что восстановительные работы продолжаются. Подача электричества также возобновлена в Каменско-Дмитровском, Куйбышевском и Михайловском муниципальных округах.

Накануне вечером ВСУ атаковали Запорожскую область. Весь регион оказался обесточен — около 600 тыс. жителей лишились электричества. При этом социально значимые объекты почти сразу подключили к генераторам.

Екатерина Отрашкевич