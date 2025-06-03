Syria TV: президент Сирии аш-Шараа в сентябре посетит США и выступит в ООН

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в сентябре посетит с визитом Соединенные Штаты, сообщает телеканал Syria TV со ссылкой на источники. Как отмечает телеканал, это будет первое выступление президента Сирии в ООН за последние 60 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ахмед аш-Шараа

Фото: Stephanie Lecocq / Pool / Reuters Ахмед аш-Шараа

Фото: Stephanie Lecocq / Pool / Reuters

«Эксклюзивные источники сообщили Syria TV, что президент Сирии Ахмад аш-Шараа посетит США в сентябре и выступит на заседании в ООН»,— говорится в публикации на сайте телеканала.

В апреле министр иностранных дел Сирии Асад аш-Шайбани поднял новый флаг своей страны в штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке. Он назвал момент «историческим». По словам дипломата, сирийцы ждали этого шага 14 лет. Визит главы МИДа в штаб-квартиру ООН состоялся после того, как сирийская высокопоставленная делегация Сирии впервые более чем за 20 лет приняла участие во встречах с представителями Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Кто такой Ахмед аш-Шараа — в материале «Ъ» «Загадочный человек в Дамаске».