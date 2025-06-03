ПСБ запустил акцию «Заслуженный бонус»* для военных пенсионеров, получающих пенсионные выплаты от силовых и оборонных ведомств.

В рамках акции ПСБ разово начислит 3300 рублей военным пенсионерам, впервые получившим до 31 декабря 2025 года выплату пенсии на дебетовые карты «Твой кешбэк» или «Твой кешбэк для военнослужащих», карту для пенсионеров силовых структур и ветеранов боевых действий или на многофункциональную карту-электронное удостоверение «СВОи» от ПСБ.

Платежные карты ПСБ открывают доступ к широкому спектру финансовых сервисов: операции с наличными в разветвленной сети банкоматов, моментальная оплата товаров и услуг, безопасные быстрые платежи и переводы. Карта СВОи также обеспечивает быстрый и простой доступ к любым государственным социальным льготам по всей России.

Для участия в акции достаточно заполнить заявку в специальном разделе на официальном сайте ПСБ либо позвонить на горячую линию банка. Военные пенсионеры также могут автоматически перейти в раздел акции, отсканировав QR-код, который размещен в информационных материалах на специальных стендах в офисах банка.

Акция «Заслуженный бонус» действует до 31 декабря 2025 года

во всех российских регионах.

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*Акция действует с 01.06.2025 г. до 31.12.2025 г. 3300 рублей получат пенсионеры, оформившие перевод пенсионных зачислений от силовых и оборонных ведомств в ПАО «Банк ПСБ» в период действия акции. Подробнее — на psbank.ru, по телефону 8-800-333-03-03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на дату публикации. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия № 3251, выдана Банком России 1 апреля 2025 г.

ПАО «Банк ПСБ»