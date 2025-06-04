На капремонт здания ФНС Татарстана направят 26 млн рублей

На капитальный ремонт фасада здания на ул. Профсоюзная, 25/15 направят более 26 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает Управление капитального строительства и реконструкции исполкома Казани. Средства будут выделены из бюджета Казани. Капремонт должны завершить до 30 сентября 2025 года. По данным открытых источников, в здании находится налоговая инспекция Федеральной налоговой службы России № 3 по Татарстану, почтовое отделение и МФЦ для бизнеса.

В рамках закупки также запланирован капремонт помещения соцобслуживания для создания семейного МФЦ на ул. Тимирязева, д. 8 в Казани за 6,6 млн руб. и ул. К. Цеткин, д. 54А в Альметьевске за 5,2 млн руб. Заказчик работ — «Главинвестстрой Республики Татарстан». Денежные средства на капремонт будут выделены из бюджета Татарстана. Работы должны закончить до 1 декабря 2025 года.

Диана Соловьёва