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ФСБ показала допрос крымчанина, собравшего бомбу для СБУ

ФСБ России показала видео допроса жителя Крыма, который по заданию украинских спецслужб изготовил самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ЦОБ ФСБ.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Задержанный агент СБУ признался в создании бомбы. Он рассказал, что ему прислали видео, как собрать устройство. Там был запал, пульт управления и детонатор.

«Меня не ограничивали, в какое место это спрятать. Я поехал туда, куда поехал, закопал все это и сбросил координаты со стрелочками, где это лежит. Вернулся домой»,— заявил задержанный.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, который по заданию СБУ изготовил самодельное взрывное устройство весом более 1 кг и заложил его в тайник в Балаклавском районе Севастополя. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Мужчина арестован.

Алина Зорина

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