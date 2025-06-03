Отчисленную за фото со свастикой студентку восстановили в колледже Екатеринбурга

Свердловский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции о восстановлении студентки в Уральском колледже строительства, архитектуры и предпринимательства. Она была отчислена за фотографию с нацистской символикой (ст. 20.3 КоАП РФ), сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Напомним, в октябре 2024 года 15 первокурсников колледжа были отчислены за публикацию в сети фотографии, содержащей нацистскую символику. На опубликованной фотографии 14 человек держат смартфоны с изображением свастики. Студенты первого курса сделали фото 22 октября в рамках креативного задания, где нужно было сфотографироваться в одежде одной цветовой гаммы. После инцидента мать одной из отчисленных студенток обратилась в суд, требуя признать отчисление незаконным.

Суд частично удовлетворил иск, признав незаконным приказ об отчислении девушки и восстановив ее в колледже. Суд указал на то, что проступок был единичным, а колледж не представил доказательств проведения профилактической работы с учащимися.

Представитель колледжа обжаловал решение суда, однако Свердловский областной суд не нашел оснований для его отмены. Суд отметил, что при выборе меры дисциплинарного взыскания не был применен индивидуальный подход в отношении конкретного обучающегося и не учтены обстоятельства произошедшего.

Решение суда вступило в законную силу.

Полина Щуцкая