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В Екатеринбурге отчислили 15 студентов колледжа из-за фото со свастикой

В Уральском колледже строительства, архитектуры и предпринимательства в Екатеринбурге отчислили 15 студентов, которые сфотографировались со свастикой на экране телефона. По данным «КП-Екатеринбург», на шестерых из них составили административные протоколы за демонстрацию нацистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ).

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

На опубликованной изданием фотографии 14 человек держат смартфоны с изображением свастики. Как сообщил портал E1.ru, студенты первого курса сделали фото 22 октября в рамках креативного задания, где нужно было сфотографироваться в одежде одной цветовой гаммы. После они отправили его в чат учебной группы.

Виталий Красиков

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