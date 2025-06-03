Доронин: предпринимательство на Ставрополье за год увеличилось на 3%

В Ставропольском крае действуют 105 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства и свыше 200 тыс. самозанятых, сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Елисеев, Коммерсантъ Фото: Алексей Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, с 2019 по 2025 год количество субъектов МСП в регионе увеличилось на 3%. Рост фиксируется каждый год.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал о том, что средняя зарплата жителей Ставропольского края в первом квартале 2025 года составила 57 746 руб., что на 14% больше аналогичного периода прошлого года.

Николай Аксенов