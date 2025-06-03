Морской пассажирский транспорт приостановил работу в бухте Севастополя

В бухте Севастополя временно приостановлено движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщила пресс-служба дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте»,— говорится в Telegram-канале дирекции.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе все спокойно. По его словам, в районе Северного и Южного молов (гидробарьеров) проводятся тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). В ходе учений применяются разные виды вооружений. О планируемой продолжительности мероприятий не сообщалось.