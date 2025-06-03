Премьер Пакистана передал через помощника письмо Путину

Специальный помощник премьер-министра Пакистана Саид Тарик Фатеми на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым передал письмо главы правительства Исламской Республики Шахбаза Шарифа. Как сообщили в пакистанском посольстве, письмо президенту России Владимиру Путину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча Сергея Лаврова с Саидом Тариком Фатеми

Фото: МИД РФ Встреча Сергея Лаврова с Саидом Тариком Фатеми

Фото: МИД РФ

На встрече Саид Тарик Фатеми также сообщил о желании пакистанского руководства расширять двустороннее сотрудничество с Россией по широкому кругу вопросов, включая энергетику, транспортную связь, торговлю. «Он также подробно проинформировал министра иностранных дел России о недавних событиях в Южной Азии»,— сообщили ТАСС в диппредставительстве.

Сергей Лавров встретился с господином Фатеми 3 июня. Как сообщил российский министр, помощник премьер-министра Пакистана проинформировал о позиции республики относительно конфликта с Индией. Как сообщил The Hindu, Пакистан направил делегации парламентариев в Россию, США, Великобританию и штаб-квартиру Евросоюза в Брюсселе для разъяснения политики Исламской Республики по отношению к Индии после вооруженного столкновения сторон в мае.

Лусине Баласян