«Гривна» обжаловала миллиардную закупку по строительству сетей ОЭЗ «Кулибин»

Компания «Гривна» обжаловала в ФАС России закупку Корпорации развития Нижегородской области по строительству сетей водоснабжения, противопожарного водопровода и сетей водоотведения для особой экономической зоны «Кулибин» стоимостью 1,39 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В мае «Гривна» выиграла этот тендер как единственный участник конкурса. Однако при заключении договора у победителя возникли разногласия с заказчиком. Руководство «Гривны» заявило о том, что Корпорация развития Нижегородской области вопреки техзаданию не предоставила им ни проектную, ни рабочую документацию в составе контракта. Кроме того, заказчик не указал отдельную цену каждого из 20 этапов работ, пожаловалась «Гривна», попросив ФАС провести внеплановую проверку корпорации и выдать предписание об устранении нарушений закона о контрактной системе.

В свою очередь Корпорация развития Нижегородской области признала «Гривну» уклонившейся от заключения контракта. В протоколе заказчик указал, что 27 мая подрядчик подписал доработанный договор, но представил не соответствующую условиям банковскую гарантию (сумма обеспечения составляла 139 млн руб.). На время разбирательства антимонопольная служба приостановила подведение итогов конкурса по строительству водо-канализационных сетей для ОЭЗ «Кулибин».

Иван Сергеев