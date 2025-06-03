Двух ижевчан задержали за попытку угнать яхту в акватории городского пруда

ГБР задержала двух 24-летних ижевчан, пытавшихся в пьяном виде угнать яхту, чтобы прокатиться по акватории городского пруда, сообщает пресс-служба яхт-клуба «More». Задержанных передали сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело за покушение на неправомерное завладение транспортом без цели хищения (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 166 УК РФ).

Следствие считает, что утром 2 июня фигуранты, находясь в состоянии опьянения, решили прокатиться по акватории Ижевского пруда. «Они проникли на закрытую территорию яхт-клуба, отвязали одну из яхт от швартового устройства и попытались распустить парус, но не смогли»,— говорится в сообщении МВД по Удмуртии. После этого обвиняемые попытались завладеть другой яхтой, но не смогли завести мотор.

Подозреваемым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. По статье предусмотрено до 10 лет лишения свободы.