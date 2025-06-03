Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает об авариях, в которые попадал хоккеист.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Когда речь заходит о легендарном российском хоккеисте Вячеславе Фетисове, то в основном говорят о многочисленных титулах и невероятных достижениях. Еще бы, нет такого турнира в хоккее, который бы он не выиграл. Но то, что игрок возвращался в большой хоккей после тяжелейших травм, так и остается за кадром.

В 1978 году Фетисов получил повреждение спины, и его парализовало. В 20 лет врачи поставили диагноз «защемление нервных окончаний» и заявили, что больше играть он не будет. Тогда спортсмена спас врач сборной Яков Коц. Его уникальный аппарат стимулировал мышцы спины током, и позвоночные диски в итоге встали на свои места. Причем делалось все это нелегально, ночью, когда персонал больницы уходил домой. Через полгода Фетисов вернулся на лед. Еще одна беда случилась в 1985-м. Защитник попал в аварию, находясь за рулем своей «Волги». В той катастрофе насмерть разбился родной брат игрока Анатолий Фетисов, который в 17 лет уже играл за основу ЦСКА. Фетисов-старший тогда всерьез хотел завершить карьеру. Но и это было еще не все.

В 19997-м, после того как игрок уехал в США и взял Кубок Стэнли с клубом «Детройт Ред Уингз», лимузин, где кроме Фетисова находились Владимир Константинов и массажист команды Сергей Мнацаканов, на полном ходу врезался в дерево. Все получили серьезнейшие травмы и были доставлены в больницу без сознания. Константинов вернуться на лед уже не смог, а Фетисов, несмотря на многочисленные переломы, подписал контракт с клубом еще на один год и выиграл второй Кубок Стэнли в 40 лет. Удивительно, но через месяц после той аварии ураган в Детройте вырвал с корнем дерево, в которое врезались российские хоккеисты.

Владимир Осипов