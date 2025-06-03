Пивовары оказались в сложном помещении

Росалкогольтабакконтроль подал иск об исключении из реестра пивоваров прибыльного адыгейского завода «АСБИР». Претензии регулятора связаны с тем, что часть техоборудования предприятия размещена в помещениях, которые по законодательству не предназначены для этого. По словам юристов, удовлетворение иска будет означать для завода «АСБИР» запрет на производство и реализацию продукции, единственная верная стратегия защиты для компании — устранить нарушения до рассмотрения дела по существу.

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Как стало известно «Ъ-Кубань», Росалкогольтабакконтроль (РАТК) обратился в Арбитражный суд Республики Адыгея с иском к ООО «Адыгейский пивобезалкогольный завод “АСБИР”» с требованием исключить компанию из реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. В рамках дела регулятор также требовал приостановить деятельность завода, но суд отказал в принятии обеспечительных мер, посчитав, что довод заявителя о явном нарушении законодательства в области алкогольной продукции пока носит предположительный характер. Разбирательство по делу назначено на 19 июня.

Согласно данным из системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Адыгейский пивобезалкогольный завод “АСБИР”» зарегистрировано в Адыгейске в 2011 году. Бенефициар — Сусанна Нехай. Основной вид деятельности — производство недистиллированных напитков из сброженных материалов. Выручка компании по итогам 2024 года составила 242 млн руб., чистая прибыль — 5 млн руб. На сайте предприятия говорится, что завод «АСБИР» был основан букмекерской компанией «Мелбет». Он выпускает пиво под торговыми марками «Адыгейское Фирменное», «Чешское Живое», лимонады и пр. Объемы производства на сайте компании не указаны.

Реестр пивоваров заработал 1 сентября 2023 года для всех производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Мера введена для усиления контроля за производством такой продукции в России. Реестр ведет Росалкогольрегулирование.

В пресс-службе РАТК «Ъ-Кубань» сообщили, что иск к заводу «АСБИР» связан с тем, что часть технологического оборудования организации была размещена в помещении, не являющемся объектом недвижимости. «Это нарушение обязательных требований, предполагающее исключение из реестра»,— отметили в ведомстве, не уточняя деталей.

Руководство завода «АСБИР» на запрос «Ъ-Кубань» оперативно не ответило.

Как отмечает генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш, согласно новым нормам, организации должны иметь в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в долгосрочной аренде складские и производственные помещения, являющиеся объектами недвижимого имущества. Именно это требование нарушил «АСБИР».

«Шансы завода “АСБИР” в суде выглядят довольно ограниченными. Нарушение является формальным и легко доказуемым, поскольку речь идет о документально подтверждаемом факте отсутствия регистрации права собственности или долгосрочной аренды на помещение в ЕГРН. Суд при рассмотрении дела по существу будет исходить из объективных обстоятельств: либо помещение является объектом недвижимости с зарегистрированными правами, либо нет. Субъективные обстоятельства, такие как добросовестность намерений производителя или фактическое функционирование оборудования, в данном случае значения не имеют»,— объясняет юрист.

Госпожа Барабаш добавляет, что удовлетворение иска Росалкогольтабакконтроля автоматически лишает организацию права на производство и реализацию продукции. По ее словам, это не просто административная мера, а фактическое прекращение легальной деятельности предприятия в данной сфере до момента устранения нарушений и повторного включения в реестр.

«Статистические данные свидетельствуют о достаточно жесткой правоприменительной практике в данной сфере. В 2024 году российские суды по искам Росалкогольтабакконтроля исключили из данного госреестра свыше 30 пивоваренных компаний, при этом всего РАТК в прошлом году подавал порядка 120 исков, однако в удовлетворении более половины исковых заявлений суды отказали. В целом, для “АСБИР” наиболее оптимальной стратегией защиты будет оперативное устранение выявленного нарушения. Если предприятие сможет до рассмотрения дела по существу документально оформить права на спорное помещение либо перенести технологическое оборудование в помещение, соответствующее требованиям закона, это существенно укрепит его позицию в суде. Суды нередко принимают во внимание добросовестные действия ответчика по устранению нарушений, особенно если они не носят умышленного характера»,— резюмирует эксперт.

Наталья Решетняк