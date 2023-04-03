В России создан реестр пивоваров

Президент Владимир Путин подписал закон, направленный на ужесточение контроля за производством и оборотом пивоваренной продукции, сидра, пуаре и медовухи. Он предполагает создание реестра производителей такой продукции. Организациям, которые не включены в реестр, будет запрещено производство.

Закон вступает в силу с 1 сентября, реестр будет вести Росалкогольрегулирование. В реестр автоматически включат производителей, имеющих на 31 августа разрешение на использование основного техоборудования с производственной мощностью не более 300 тыс. декалитров в год без оснащения средствами измерения и учета объема продукции либо имеющих такое оборудование. Производителей с мощностью не более 100 тыс. декалитров в год будут включать в реестр в упрощенном порядке.

С 1 февраля 2024 года по 31 мая 2025 года проведут выездные оценки соответствия производителей, включенных в реестр, всем требованиям. Закон также предусматривает, что пиво и пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха подлежат обязательной маркировке.

Госдума приняла закон о создании реестра пивоваров в третьем чтении 21 марта. С 1 апреля в России начали действовать правила обязательной маркировки упакованного в кеги пива, в том числе безалкогольного. С 1 октября стандарты маркировки также распространят на пиво в стеклянных и полимерных упаковках.

Лаура Кеффер