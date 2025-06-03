В Ростове-на-Дону запустился сервис долгосрочной аренды автомобилей

В Ростове-на-Дону запустили новую опцию каршеринга от «Ситидрайв». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Со 2 июня жителям и гостям города стали доступны в аренду от одного дня до года ряд китайских автомобилей, среди которых Changan UNI-T, Changan CS35 PLUS, Changan UNI-S, Chery Tiggo 4 Pro и Coolray (BelGee).

Отмечается, что ограничение суточного пробега составит 250 км, но при необходимости пользователи могут выбрать услугу безлимитного пробега. При этом передвигаться на арендованном автомобиле можно в радиусе до 2 тыс. км от границ города присутствия сервиса. Оформить договор на аренду и расторгнуть его можно в мобильном приложении.

Как раннее сообщал «Ъ-Ростов», сервис каршеринга «Ситидрайв» запустился в Ростове-на-Дону в апреле.

Константин Соловьев