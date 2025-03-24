С апреля в Ростове-на-Дону заработает каршеринг «Ситидрайв»

Один из лидеров РФ по предоставлению автомобилей в краткосрочную аренду (каршеринг) – «Ситидрайв» запустится в Ростове-на-Дону со 2 апреля 2025 года. Об этом сообщили представители компании. Они уточнили, что сервис предпринимает активную экспансию в города России, уже работает в пяти из них и южный мегаполис станет шестым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой компании «Ситидрайв» Фото: предоставлено пресс-службой компании «Ситидрайв»

По мнению гендиректора «Ситидрайва» Эдуарда Мингажева, Ростов-на-Дону – динамично развивающийся город с активным населением, каршеринг станет востребованным и удобным решением для многих жителей.

На начальном этапе в донской столице будут доступны около 300 различных по классу автомобилей сервиса. Пользователи смогут совершать поездки на расстояние до 250 км от границ города (в рамках простой аренды), и до 2 тыс. км (по пакетному предложению).

Ефим Мартов