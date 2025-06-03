В Татарстане завершили расследование кражи средств по программе «Пушкинская карта»

В Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела о хищении средств из бюджета РФ на реализацию программы «Пушкинская карта». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По версии следствия, бизнесмен из Татарстана нашел информацию о схеме хищения средств в одном из мессенджеров. Фигурант реализовал схему вместе со своими знакомыми, один из которых был руководителем фольклорного ансамбля.

Коллектив зарегистрировали на онлайн-платформе, после чего началась продажа билетов на его концерты по программе «Пушкинская карта». Всего было куплено около 2,5 тыс. билетов, но концерты не состоялись. Ущерб бюджету РФ оценили почти в 5,8 млн руб.

Участников схемы обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, а предпринимателя и руководителя ансамбля — также в легализации денежных средств. Фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материалы дела направлены в суд.

Диана Соловьёва