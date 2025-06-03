Под Волгоградом в реке Дон утонул пассажир маломерного судна, возбуждено дело

Волгоградский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России возбудил в отношении судоводителя 1990 года рождения уголовное дело по факту гибели мужчины в результате опрокидывания маломерного судна в акватории реки Дон (ч. 2 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно релизу, утром 30 мая текущего года нетрезвый фигурант управлял маломерным судном, на борту которого находились пассажиры — трое мужчин и несовершеннолетний, в акватории Дона в Калачевском районе Волгоградской области. В какой-то момент судно опрокинулось, и все его пассажиры упали за борт. В итоге утонул пассажир 1980 года рождения.

Следователи изучили место происшествия, предстоит провести судебные экспертизы. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов