Универсальный полузащитник Алексей Сутормин покинул петербургский «Зенит»

Футбольный клуб «Зенит» объявил об уходе универсального полузащитника Алексея Сутормина, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых 3 июня. Клуб с берегов Невы поблагодарил хавбека за игру и пожелал удачи и успехов на футбольном поле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Руссак, Коммерсантъ Фото: Игорь Руссак, Коммерсантъ

Минувший сезон господин Сутормин провел в аренде в «Ростове», где сыграл в 32 матчах, отметился двумя голами и одной результативной передачей. За «Зенит» футболист провел 127 игр, забил 13 голов и отдал десять передач.

Вместе с сине-бело-голубыми универсал стал четырехкратным чемпионом России, завоевал Кубок и четыре Суперкубка страны. О том, где продолжит карьеру господин Сутормин, пока неизвестно.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал об уходе с поста вице-президента «Урала» Игоря Смольникова. Экс-партнер Сутормина по «Зениту» занимался в екатеринбургском клубе селекцией.

Андрей Маркелов