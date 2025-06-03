Сочи вошел в топ-3 по бронированию авиабилетов на лето

Сочи занял второе место среди самых популярных направлений для внутренних авиаперелетов в летнем сезоне 2025 года. Об этом сообщает «Ъ-Кубань» со ссылкой на пресс-службу сервиса «Авиасейлс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Курорт выбрали 13% российских путешественников, планирующих внутренние перелеты. Этот показатель на 2% ниже результата прошлого года.

Наибольшую активность проявляют жители Москвы — на столицу приходится 24% всех бронирований рейсов в Сочи. Значительный спрос отмечается на перелеты из Санкт-Петербурга (9%), Екатеринбурга (7%), Уфы (5%) и Тюмени (4%).

Туристы проводят в Сочи в среднем около 10 дней, что превышает средний российский показатель в семь дней. Почти четверть бронирований (24%) оформлена с детьми — это значительно выше среднего показателя по стране в 14%.

В общем рейтинге летних направлений лидирует Москва с 17% от всех внутренних бронирований. Третье место занимает Санкт-Петербург (12%). В топ-5 также вошли Калининград (6%) и Минеральные Воды (4%).

«Ъ-Сочи» писал, что курорт занял четвертое место в рейтинге популярных направлений для длительного отдыха летом. В Сочи путешественники бронируют номера в среднем на девять ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 5,3 тыс. руб.

Мария Удовик