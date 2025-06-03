В Казани возбуждено уголовное дело после смерти подростка от травм в ДТП

Возбуждено уголовное дело о ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) после гибели подростка 2009 года рождения в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

ДТП произошло 27 мая 2025 года в Приволжском районе города Казани. По версии следствия, в столкновении грузовика «МАЗ», автомобилей «Лада», Toyota, Kia и двух машин TANK подросток получил травмы, от которых позже скончался в больнице.

Прокуратура Казани взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

Как сообщали в пресс-службе ГАИ города, водитель грузовика «МАЗ» не учел интенсивность движения и безопасную скорость, после чего столкнулся с автомобилем «Лада» и другими машинами. После ДТП двое пассажиров «Лады» госпитализировали.

Диана Соловьёва