Минтруд: в Башкирии нет засилья мигрантов на предприятиях

Иностранцы оказывают незначительное влияние на рынок труда в Башкирии, заявил первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения республики Юрий Мельников, выступивший на заседании комитета Курултая по общественной безопасности с докладом о трудоустройстве иностранных рабочих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

После доклада депутат Ринат Нагаев («Единая Россия») поинтересовался, какова доля иностранцев на рынке труда. Господин Мельников заверил, что приезжие составляют около 1,8% экономически активного населения Башкирии, что является, по его словам, одним из самых низких показателей среди субъектов России.

«Сказать, что идет засилье иностранных граждан, они занимают в приоритетном порядке рабочие места — такого нет»,— заявил чиновник.

По словам Юрия Мельникова, по итогам каждого года проводится анализ рынка труда на предмет давления на него иностранных граждан. Главным принципом политики в сфере занятости, упомянул спикер, является трудоустройство россиян. В то же время первый замминистра отметил, что потребность экономики в иностранной рабочей силе и их число на рынке труда будет расти.

Идэль Гумеров