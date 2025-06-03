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За год турпоток в Северной Осетии вырос на 10%

Турпоток в Северной Осетии увеличился на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Меняйло.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам руководителя субъекта, рост числа туристов делает создание новых отелей, глэмпингов и баз отдыха приоритетным направлением развития отрасли.

«Важно, что благодаря появлению новых мест размещения у нас создаются и новые рабочие места — это безусловно положительно влияет на экономику региона»,— отметил Сергей Меняйло.

Глава Северной Осетии подчеркнул, что присутствие новых участников рынка повышает инвестиционную привлекательность территории и открывает возможности для реализации крупных проектов.

Николай Аксенов

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