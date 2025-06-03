Краснодарстат опубликовал итоги социально-экономического развития за 2024 год

По итогам 2024 года ключевые показатели социально-экономического развития Краснодарского края демонстрируют разнонаправленную динамику. Согласно оперативным данным, индекс промышленного производства составил 97,8% к уровню 2023 года. Рост зафиксирован в сегментах энергоснабжения и кондиционирования воздуха — на 10,6%, а также в сфере водоснабжения и утилизации отходов — на 4,2%, сообщает пресс-служба Краснодарстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 599,2 млрд руб., из которых 426,8 млрд руб. пришлось на растениеводство (71,2%), 172,4 млрд руб. — на животноводство (28,8%). Индекс производства снизился до 93,2% по всем категориям хозяйств.

Строительный сектор показал рост: объем выполненных работ увеличился на 14,3% и составил 554,8 млрд руб. Однако объем ввода жилья сократился: в эксплуатацию сдано 6,68 млн кв. м (87,5% к 2023 году), в том числе застройщиками из числа населения — 3,8 млн кв. м (89,6%).

В рамках нового строительства и модернизации в регионе введены объекты социальной инфраструктуры, включая дошкольные учреждения на 7,2 тыс. мест, школы на 15,9 тыс. учеников, амбулатории — на 2,7 тыс. посещений в смену, гостиничные номера — на 6,1 тыс. мест, концертные залы — на 250 мест, спортивные объекты — на 48,9 тыс. кв. м.

Потребительский рынок продолжает расти: оборот розничной торговли составил 3 трлн руб., что на 8,5% выше прошлогоднего уровня. Основной вклад внесли организации вне рынка — 93,5% от общего оборота. Объем оказанных платных услуг достиг 1,06 трлн руб. (103,1% в сопоставимых ценах), при этом преобладают транспортные, бытовые, коммунальные и гостиничные услуги (55,5%).

Общий объем инвестиций в основной капитал составил 1,12 трлн руб. (+16% к 2023 году). Почти половина средств была направлена на нежилое строительство и земельные улучшения (45,6%).

Численность населения края по состоянию на конец года составила 5,84 млн человек (100,2% к уровню предыдущего года). По данным выборочного обследования, численность рабочей силы составила 2,93 млн человек, из них занятых — 2,87 млн, безработных — 59 тыс.

Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций составила 70 410 руб., прирост реальной заработной платы за год — 11,3%.

Вячеслав Рыжков