ВТБ зафиксировал увеличение количества заявок на льготную ипотеку.

Рост заявок по льготной ипотеке вырос на 30%. Такой результат зафиксировал Банк ВТБ спустя две недели после отмены комиссии для застройщиков. Однако не все банки отменили комиссии.



В настоящее время ситуация приходит в норму, что обусловлено отложенным спросом и сезонностью.

По мнению первого зампреда Дмитрия Пьянова, на рынке могло произойти перераспределение заявок в пользу ВТБ либо в пользу тех банков, которые также отменили комиссии.