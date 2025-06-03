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ВТБ зафиксировал увеличение количества заявок на льготную ипотеку.

Рост заявок по льготной ипотеке вырос на 30%. Такой результат зафиксировал Банк ВТБ спустя две недели после отмены комиссии для застройщиков. Однако не все банки отменили комиссии.

В настоящее время ситуация приходит в норму, что обусловлено отложенным спросом и сезонностью.

По мнению первого зампреда Дмитрия Пьянова, на рынке могло произойти перераспределение заявок в пользу ВТБ либо в пользу тех банков, которые также отменили комиссии.

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