Поврежденный пожаром подъезд дома в Нижнем Новгороде расселят на время ремонта

Жителям пятого подъезда дома №4а по улице Пермякова, пострадавшего от пожара, компенсируют средства на аренду жилья, пока в подъезде идет ремонт. Об этом сообщили в мэрии Нижнего Новгорода 3 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Пока жильцы этого подъезда размещены у родственников и в гостинице. В администрации Автозаводского района рассказали, что эксперты обследовали дом и пришли к выводу о возможности дальнейшей эксплуатации несущих конструкций здания.

В ближайшее время начнется расчистка подъезда, восстановление теплового контура, а также восстановление коммуникаций. Сроки ремонта не уточняют. Для оперативной связи с жителями администрация создала чат в мессенджере.

Как писал «Ъ-Приволжье», пожар произошел 30 мая на площади 900 кв. м. В результате погибла женщина 1958 года рождения. Также пострадали еще шесть человек, включая ребенка.

Галина Шамберина