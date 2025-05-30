Один человек погиб при пожаре на Пермякова в Нижнем Новгороде

По уточненным данным, при пожаре в многоквартирном доме на улице Пермякова в Нижнем Новгороде 30 мая погиб один человек. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

В доме горят балконы с восьмого по девятый этажи и квартира на восьмом этаже. В МЧС добавили, что также пострадали пятеро взрослых и один ребенок, их госпитализировали. Ликвидацией пожара занимаются уже 109 спасателей и 37 единиц техники.

По словам мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, к ситуации с пожаром подключена администрация Автозаводского района и домоуправляющая компания. Для решения всех оргвопросов подготовили пункт временного размещения в школе №190.

Галина Шамберина