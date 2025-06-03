В Самаре строится 1,5 млн квадратных метров жилья, город занимает 14-е место в рейтинге

По состоянию на начало июня в Самаре строится 1,505 млн кв. м жилых помещений. По объему строительства жилья Самара находится на 14-м месте в рейтинге городов РФ. Соответствующие данные публикует аналитика рынка жилищного строительства (продома.дом.рф).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Всего в 20 крупнейших городах возводится 64,7 млн кв. м жилья, что составляет около 55% строительного портфеля по всей стране. Новичками рейтинга стали Нижний Новгород и Мытищи. Топ-20 покинули Видное и Ижевск.

Руфия Кутляева