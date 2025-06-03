Центр техподдержки «БелАЗа» построят в Новосибирской области за 340 млн рублей

Совет по инвестициям Новосибирской области одобрил строительство центра техподдержки карьерной техники «БелАЗа». Его планируется разместить на территории опережающего развития «Линево» на площади 2 га. Объем инвестиций в проект оценивается в 339 млн руб., ожидаемый срок окупаемости — пять лет, сообщает Корпорация развития региона.

Инвестором выступит ООО «ЦТП БТЛ» (входит в ГК «Белтранслогистик»). Запуск проекта намечен на 2027 год. Предприятие будет осуществлять «монтаж и ввод в эксплуатацию новой карьерной техники, ее гарантийное и послегарантийное техобслуживание, выполнять текущий и капитальный ремонт узлов и агрегатов», — говорится в сообщении.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «ЦТП БТЛ» было зарегистрировано 7 мая 2025 года в рабочем поселке Линево Новосибирской области. Уставной капитал — 100 тыс. руб. Учредителем компании является ООО «Белтранслогистик», которое, как указывается на сайте организации, выступает официальным представителем товаропроводящей сети ОАО «БЕЛАЗ».

Александра Стрелкова