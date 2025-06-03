Советник главы Крыма заявил о вбросах на фоне ситуации в Черном море
Советник главы республики Крым Олег Крючков в своем Telegram-канале заявил о синхронности военной активности у побережья полуострова с информационными вбросами в медиапространстве. По его словам, на фоне событий в акватории Черного моря фиксируется массированная атака на информационное поле, сопровождающаяся распространением недостоверных данных.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
«Параллельно с вражеской активностью у берегов Крыма в акватории Черного моря идет и атака информационная. В информационное поле вбрасывается много лжи»,— указал он в своем Telegram-канале.
Олег Крючков призвал ориентироваться исключительно на официальные источники информации.
Ранее сообщалось, что по Крымскому мосту перекрыли движение транспорта. Соответствующая информация днем 3 июня появилась в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».