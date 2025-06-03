В Челябинске области оправдали сотрудницу минсельхоза по делу о взятках

Аргаяшский районный суд вынес оправдательный приговор сотруднице министерства сельского хозяйства Челябинской области, обвиняемой в получении взятки. Показания единственного свидетеля по делу признали неубедительными, сообщает пресс-служба суда.

Сторона обвинения утверждала, что сотрудница минсельхоза получила взятку в значительном размере от представителя главы крестьянского-фермерского хозяйства. Предполагалось, что взамен госслужащая поможет ему согласовать документы на получение субсидии для компенсации затрат на организацию ягодных садов в Аргаяшском районе. По мнению следствия, они не были посажены.

Установлено, что в деле есть только один свидетель, который ранее был осужден за хищение бюджетных денег регионального минсельхоза при компенсации затрат на посадку указанных ягодных садов. Доказательства при этом опровергали доводы стороны обвинения.

Суд посчитал, что из зафиксированного разговора сотрудницы с главой крестьянского-фермерского хозяйства нельзя определить, касались ли собеседники темы передачи вознаграждения. Суд также отверг доводы следствия, основанные на допросе свидетеля с помощью полиграфа.

В результате сотрудницу минсельхоза оправдали из-за отсутствия состава преступления. У нее есть право на реабилитацию.

Ольга Воробьева