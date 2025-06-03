Бастрыкин хочет знать, почему рыбинским детям давали некачественные глюкометры

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту выдачи детям-инвалидам в Рыбинске некачественных глюкометров. Об этом сообщили в информационном центре СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Следственный комитет РФ Фото: Следственный комитет РФ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 30 мая ярославский СК заявил о проведении проверки по признакам халатности из-за ненадлежащего медицинского обеспечения детей-инвалидов. Как уточнили в информационном центре, обращения обеспокоенных жителей поступили и в приемную главы СКР.

«На протяжении нескольких лет несовершеннолетним предоставлялись системы непрерывного мониторинга показателей. Однако с января 2025 года детям без предварительного согласования с родителями стал выдаваться аналог. При этом указанные изделия показывают неверные данные, а также регулярно выходят из строя. Заявители опасаются ухудшения состояния здоровья несовершеннолетних»,— рассказали в информационном центре.

Руководитель ярославского СУ СК России Александр Бессмельцев доложит господину Бастрыкину о промежуточных результатах проверки и принятом решении.

Алла Чижова